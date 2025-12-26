Buscan a un hombre en aguas del Arroyo Negro, en Islas

Desde las 12 horas del 25 de Diciembre, personal policial intervino, en el kilómetro 24 del río Gutiérrez, distante a unos 30 kilómetro de la RN, N°12, por la desaparición de un hombre mayor de edad, de 74 años, oriundo de la Provincia de Buenos Aires.

Fuentes policiales señalan que, en principio, se habría precipitado al agua, mientras se encontraba pescando, junto a otros dos hombres.

De forma inmediata trabajaron también en la búsqueda, personal de la Prefectura Naval Argentina de Villa Paranacito, sin tener resultados satisfactorios.

La búsqueda continúa durante la jornada de hoy.