Cómo y cuándo continuará la obra del nuevo edificio de Tribunales en Gualeguaychú

Son obras programadas con un plazo de ejecución de 24 meses, tienen un costo total de 19.200 millones de pesos y fueron incluidas en los Presupuestos de 2025 y 2026. Este año se construyeron los edificios para tres Juzgados de Paz y se invirtieron 636 millones de pesos en conservación, mantenimiento y mejoras de edificios.

Las obras de los Tribunales de Paraná, Federación y Gualeguaychú tienen su estructura portante terminada desde los años 2023 y 2024, restando el cierre o envolvente de los edificios de Paraná y Gualeguaychú -incluyendo en el segundo la construcción y habilitación de las oficinas y salones de planta baja-, y la terminación completa del edificio de Federación.

En tanto, en 2026 se prevé desarrollar también el proyecto ejecutivo para la terminación del edificio de San Salvador, considerando un posible inicio hacia el 2027.

Las obras mencionadas precedentemente, se encuentran inscriptas dentro del Master Plan para la reconversión edilicia del Poder Judicial en la Provincia, que fuera presentado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en 2016 y actualizado para la continuidad de su gestión en 2024.

Nuevos edificios para Juzgados de Paz

En el marco del “Plan de relevamiento y atención a los Juzgados de Paz”, aprobado por el STJ y a partir de cesiones de terrenos realizadas por los municipios, durante 2025 se concluyeron las obras de los Juzgados de Gobernador Mansilla, Hernández y Maciá, y se inició la del Juzgado de Libertador San Martin. Fueron contratadas por un valor total de 1.026.333.000 pesos.

En 10 años de ejecución del programa, la ejecución de esos proyectos permitió disminuir la incidencia del porcentaje de inmuebles alquilados para los Juzgados de Paz del 44 al 28 por ciento del total.

Para 2026 está previsto iniciar cuatro nuevos edificios en las ciudades de Ceibas, Villa Elisa, Villa Mantero y Lucas González. Los dos primeros serán sobre terrenos cedidos por los municipios para uso exclusivo del Poder Judicial, mientras que los otros los transfirió el Superior Gobierno de la Provincia.

Se trata de predios obtenidos a partir de la iniciativa del STJ y por gestión conjunta entre la Dirección de Gestión Administrativa, la Oficina de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional y la Dirección de Arquitectura Judicial.

Conservación, mantenimiento y mejoras de edificios

Durante 2025 el Poder Judicial invirtió 636 millones de pesos en estas tareas, de acuerdo al siguiente detalle: en Paraná se realizaron obras por 178 millones de pesos y se encuentran en proceso de inicio trabajos de redistribución de ambientes en los ámbitos de la Sala Penal del STJ, de cambio de carpinterías en las Defensorías y de obtención de un ambiente para pericias del Ministerio Público Fiscal. Estas últimas, junto a otras a desarrollar durante el 2026, fueron previstas con una partida de 87 millones de pesos.

En los edificios de Concordia se efectuaron obras por 138 millones de pesos y se encuentran en proceso de inicio trabajos de impermeabilización en los dos edificios de Tribunales y de adecuación de ambientes en las Defensorías Penales. Estas últimas, junto a otras a desarrollar durante el 2026, fueron previstas con una partida de 160 millones de pesos.

En Victoria se invirtieron 55 millones de pesos y se encuentra en proceso de inicio una obra de pintura interior en los Juzgados de Garantías y de Paz, en espacios comunes y en oficinas de Mediación Penal y del Ministerio Público Fiscal, y otra de reformulación del sistema de impulsión de agua, todo en el edificio de Tribunales. Estas últimas, junto a otras a desarrollar durante el 2026, fueron previstas con una partida de 110 millones de pesos.

Las intervenciones en Diamante demandaron 28 millones de pesos y se encuentran en proceso de inicio trabajos de recalce estructural y de reparación integral en el Juzgado de General Ramírez, contratada por 90 millones de pesos.

En La Paz se ejecutaron trabajos por 24 millones de pesos y se encuentra en proceso de inicio una obra de recambio de carpinterías en los ámbitos de los Juzgados de Garantías y Civiles y Comerciales, y en la escalera central. Esta última, junto a otras a desarrollar durante el 2026, fueron previstas con una partida de 215 millones de pesos.

En Feliciano se realizaron obras por 20 millones de pesos y se encuentran en proceso de inicio trabajos de pintura interior y reparaciones menores en dependencias de la Oficina de Gestión Única y Notificaciones. Para esta última obra, junto a otras programadas para el año próximo, se previó una partida de 20 millones de pesos.

Las obras en Villaguay demandaron 13 millones de pesos y se encuentran en proceso de inicio trabajos de reparaciones varias en el Juzgado de Paz de Villa Domínguez. Para esta última, junto a otras a desarrollar durante el 2026 en el edificio de Villaguay, fue prevista una partida de 59 millones de pesos.

En Gualeguaychú se concretaron obras por 8 millones de pesos y se encuentra en proceso de inicio la redistribución de ambientes para obtención de nuevas oficinas y el refuerzo de un entrepiso de archivo, todo en el edificio central. Esta última obra, junto a otras a desarrollar durante el 2026, en ese mismo edificio y en la morgue, fueron presupuestadas en 135 millones de pesos.

En Concepción del Uruguay se realizaron trabajos por 6 millones de pesos y para 2026 se prevé iniciar una obra de escala que reformule la distribución de oficinas y reemplace elementos obsoletos en los últimos tres niveles, en el sector posterior del edificio. Para este proyecto se reservó una partida de 1.300 millones de pesos.

Por otra parte, en las ciudades de Federación, Nogoyá, Colón, Villa Paranacito e Ibicuy se invirtieron 105 millones de pesos en obras varias, en tanto que otros 44 millones de pesos se destinaron a trabajos en Chajarí, Rosario del Tala y General Campos.

La inversión total aprobada en el Presupuesto 2026 para efectuar reparaciones y mejoras en los edificios en uso asciende a los 5.673 millones de pesos.

24 de diciembre de 2025

SIC-STJ

Temas PODER JUDICIAL