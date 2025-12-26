OSER implementa la receta electrónica desde enero y avanzará con autorizaciones digitales

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) avanzará en un cambio clave en su sistema de prestaciones con la implementación obligatoria de la receta electrónica, que comenzará a regir a partir del 1° de enero. La medida forma parte de un proceso de modernización del organismo y busca simplificar el acceso a medicamentos y prácticas médicas para los afiliados.

Así lo confirmó el presidente de OSER, Mariano Gallegos, quien aseguró que actualmente las prestaciones se encuentran normalizadas. “Una obra social de 300.000 afiliados siempre va a tener algún reclamo. Es inherente al tema de la salud tener siempre reclamos. Pero hemos trabajado para dar respuestas y la verdad es que las prestaciones están normalizadas”, afirmó.

En ese sentido, Gallegos sostuvo que durante 2025 se registró un incremento significativo en la cobertura. “Las estadísticas lo avalan. En 2025 cubrimos en cantidad un 30% más de prestaciones de las que se cubrieron en 2024. Estamos conformes porque nuestros afiliados tienen todas las prestaciones activas”, señaló.

La receta electrónica como eje del cambio

El titular de OSER explicó que el inicio de la receta electrónica será un paso central en el nuevo esquema. “A partir del 1° de enero empieza la receta electrónica como único método para prescribir medicación. Para el afiliado paciente va a ser mucho más simple porque de la prescripción del médico en el consultorio, solo va a la farmacia directamente con su DNI y ahí le dispensan la medicación”, detalló.

Gallegos admitió que, como todo proceso de transición, podría haber inconvenientes menores en los primeros meses. “Con este cambio, podemos tener algún ruidito muy mínimo, digamos, hasta que todos aprendan a utilizar el sistema. Estamos esperanzados en que va a facilitarle la vida a todos los afiliados”, remarcó, y aclaró que el funcionamiento será similar al que utiliza PAMI.

Autorizaciones digitales y uso de la aplicación MIOSER

Además, adelantó que a partir del 1° de marzo se dará un nuevo paso con la digitalización de las autorizaciones médicas. “La idea nuestra es que a partir del 1° de marzo, a través de la aplicación MIOSER y sin tener que concurrir a un médico puntual que lo autorice, también se autoricen las prácticas médicas”, explicó.

Según precisó, el sistema permitirá que el profesional de la salud gestione tanto recetas como prácticas desde la aplicación. “Si un afiliado necesita una prescripción o una práctica médica por alguna dolencia que tenga, el médico va a poder utilizar solo la aplicación, tanto para prescribir como para ordenarle una práctica médica”, indicó.

Actualmente, cerca del 70% de los afiliados ya cuenta con la aplicación MIOSER instalada. No obstante, Gallegos reconoció que existen dificultades en algunos sectores. “Nosotros tenemos muchos jubilados también en nuestra población y por ahí si no hay un nieto, un hijo que lo ayuda, se le complica un poco”, señaló. Por ese motivo, anunció que “a partir del 1° de marzo vamos a disponer en las delegaciones gente que ayude a cargar la práctica que necesiten en la aplicación”.

Un año complejo en materia financiera

Por último, el presidente de OSER reconoció que 2025 fue un año complejo en términos económicos. “La verdad que sí, muy duro ha sido desde el punto de vista del financiamiento. Nosotros teníamos mucha demanda contenida en intervenciones, cirugías de prótesis adeudadas y eso nos castigó mucho en términos económicos”, explicó.

A pesar de ello, destacó en declaraciones reproducidas por Entre Ríos Ahora, que se logró sostener el sistema. “Ha sido un año que nos ha tenido con la caja muy ajustada. Por suerte, con algunas medidas que tomamos y que seguimos tomando, todavía tenemos la rienda de esos números”, concluyó, y expresó expectativas de recuperación financiera para el próximo año.

Fuente: El Once