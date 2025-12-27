Otro despiste de un auto en Ruta 12

Un Ford Fiesta que circulaba desde San Isidro a Entre Ríos despistó en el kilómetro 141 de la Ruta Nacional 12, cerca de la entrada a Ibicuy.

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes. El auto era conducido por una mujer de 66 años.

Como consecuencia del despiste, el auto chocó contra el guardarrail del cantero central. La señora no sufrió lesiones, y fue revisada por personal de la ambulancia del centro de salud de Brazo Largo.

Tomaron intervención en el hecho Bomberos Voluntarios de Ceibas, Policía de Ceibas, Policía Puesto Empalme y centro de salud Brazo Largo.