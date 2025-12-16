Comenzaron las Jornadas sobre Ciberseguridad en la Policía de Entre Ríos

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al jefe de Policía, Claudio González y el subjefe, Marcelo Clausich, encabezaron el acto de apertura de las jornadas sobre ciberseguridad.

Las actividades se llevan adelante a través de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales y la Fundación Konrad Adenauer Argentina. Las mismas se desarrollarán durante cuatro jornadas consecutivas, en la Dirección General de Institutos Policiales de la Policía de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná.

"Nuestra Policía tiene una gran posibilidad que es aprender este conocimiento. Si no sabemos, no podemos contextualizar la ciberseguridad. Somos unos privilegiados en la Provincia por tener esta capacitación. El cibercrimen es un delito muy actual, porque en esta sociedad todo está digitalizado, y es una gran posibilidad pero también, una gran amenaza. Por eso, desde las fuerzas de seguridad debemos formarnos para poder seguir brindando investigaciones de calidad", sostuvo Roncaglia.

La formación está destinada a funcionarios y agentes vinculados a la seguridad, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en materia de ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberdelito y delito complejo, abordando la temática desde una perspectiva integral, técnica, jurídica y estratégica.

Contenidos y ejes temáticos

A lo largo de los distintos módulos se abordarán temas vinculados a, ciberseguridad y geopolítica, ciberinteligencia y ciberinvestigación, libertad, privacidad y rol del Estado en la era digital, investigación judicial en entornos digitales, delito complejo transnacional, terrorismo y uso de internet con fines de radicalización, criptoactivos, lavado de activos y estafas digitales.

Las exposiciones estarán a cargo de especialistas y docentes de reconocida trayectoria, combinando instancias teóricas con actividades prácticas.