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Sociedad EN JUNÍN

Siete autos eléctricos construidos por estudiantes entrerrianos compiten en el Desafío ECO YPF

La actividad tiene lugar en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires, donde competirán más de 150 establecimientos educativos con sus respectivos autos eléctricos.

6 Nov, 2026, 17:57 PM
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Estudiantes y docentes de siete escuelas de educación técnica de Entre Ríos participan desde este viernes, sábado y domingo de una nueva edición del Desafío ECO YPF 2026, una competencia educativa y deportiva que reúne a instituciones de todo el país. La actividad tendrá lugar en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires, donde competirán más de 150 establecimientos educativos con sus respectivos autos eléctricos.

 

La propuesta convoca a estudiantes de escuelas secundarias técnicas a diseñar, construir y poner en pista monoplazas eléctricos de emisión cero. La iniciativa promueve el aprendizaje práctico, el desarrollo tecnológico y la formación de jóvenes en áreas vinculadas con la industria energética y la movilidad sustentable, con el acompañamiento de la Fundación YPF.

 

En esta edición, Entre Ríos estará representada por siete equipos. La escuela de educación técnica N° 1 Francisco Ramírez, de Paraná, competirá con el auto N° 81; la escuela de educación técnica N° 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia, de Concepción del Uruguay, lo hará con el N° 42; y la escuela de educación técnica N° 1 Pascual Echagüe, de Concordia, participará con el N° 97.

 

También estarán presentes la escuela técnica N° 35 General San Martín de Crespo, que participará por primera vez con el vehículo N° 43; la escuela de educación técnica N° 2 José María Colombo, de Gualeguaychú, con el N° 68; la escuela de educación técnica N° 4 Pablo Broese, de Larroque, con el N° 83; y la escuela de educación técnica N° 1 Etchebarne, de Villaguay, con el N° 113.

 

Las verificaciones técnicas de los vehículos comenzaron este viernes, como instancia previa a las pruebas en pista. La competencia podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales del Desafío ECO YPF.

 

Voto que suman

 

Además, los equipos convocan a la comunidad a acompañar a las escuelas entrerrianas mediante una votación en la página oficial del Desafío ECO YPF en Facebook. Para participar, es necesario ingresar a la publicación correspondiente y dar Me gusta a la placa identificatoria de cada institución.

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