El obispo Lozano fue recibido por el Papa horas antes de la cirugía: “Sigamos rezando por él”

Monseñor Jorge Lozano, obispo de San Juan y exobispo de Gualeguaychú, estuvo con el Papa León XIV pocas horas antes de la cirugía realizada el Sumo Pontífice.

Lozano contó que el lunes “tuve la gracia de ser recibido por el Papa León XIV en audiencia privada”.

Agregó que “le presenté el camino del Tercer Sínodo Arquidiocesano y le entregué dos ejemplares del Documento Final. Agradeció el trabajo de escucha, espiritualidad y misión, y nos alentó a continuar por ese sendero”.

Contó también que “me preguntó por el Seminario y las vocaciones, por la realidad de nuestra Arquidiócesis y se interesó por la pastoral con los jóvenes en la Argentina. Le conté también de la Universidad Católica de Cuyo y sus más de 70 años. Le llevé un chal tejido por las hermanas Carmelitas de San Juan. Lo miró y lo palpó, acariciando la trama”.

Lozano añadió que “aproveché para agradecerle la encíclica Magnifica Humanitas y le dije que lo esperamos con alegría y atentos a su Magisterio”.

“Le aseguré las oraciones del pueblo argentino por su salud. Lo noté sereno ante la cirugía. Le pedí su bendición para la Arquidiócesis, especialmente para los enfermos. Al despedirnos le dije «hasta pronto», y me respondió: «Nos vemos en la Argentina». Sigamos rezando por él”, concluyó Jorge Lozano.