Tragedia en Ruta 2: Volcó un micro, hay al menos 2 muertos y heridos de gravedad

Un tremendo accidente conmovió esta mañana, a quienes viajaban por la Autovía 2 -que une a la ciudad de Mar del Plata con Buenos Aires- tras el fin de semana largo de noviembre.

El micro de la empresa de turismo circulaba en sentido hacia Mar del Plata, cuando por causas que se investigan perdió el equilibrio, despistó en una curva y terminó volcando. Fue en el kilómetro 325 de la ruta, a la altura de la localidad de General Pirán, en el partido bonaerense de Mar Chiquita.

Hay decenas de personas heridas con lesiones graves que están siendo trasladadas a los hospitales de la zona y fuentes oficiales confirmaron el fallecimiento de, al menos, dos personas. Mientras, continúa el arribo de ambulancias y los bomberos trabajan en el lugar del hecho.

El tránsito fue cortado y, según testigos, la desesperación de los pasajeros que quedaron al costado de la ruta luego del impacto requirió de un operativo especial para contener la situación. (Fuente: 0223)

Noticia en desarrollo…