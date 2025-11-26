Murió una mujer en un choque entre una camioneta y un tractor en la ruta nacional 12

El marido y la nieta, así como el conductor de la máquina debieron ser internados.

Se informó que la tragedia vial ocurrió alrededor de las 20:45, en el kilómetro 260 de la ruta 12, en el Departamento Gualeguay.

Por allí circulaba un tractor marca Deutz Allis conducido por Gerónimo Bustamante, de 24 años, cuando fue impactado desde atrás por una camioneta Chevrolet S10, conducid por Alessio Gualterio Menescardi, quien iba acompañado de su esposa, Maria Josefa De Zan, y la nieta de ambos, G.M..

Por datos recabados en el lugar por el personal policial, la camioneta colisionó por alcance al vehículo agrícola, cuando ambos circulaban en circulaban en sentido desde Galarza hacia Gualeguay.

Como consecuencia del impacto, falleció en el acto la señora De Zan, mientras que su marido, su nieta y el conductor del tractor fueron derivados al hospital San Antonio de Gualeguay por las lesiones sufridas.

El tránsito debió ser interrumpido por un momento y luego asistido es asistido por una mano.

