Fin de semana largo: Entre Ríos registró un 95% de ocupación hotelera

Entre Ríos volvió a destacarse como uno de los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo, con un promedio estimado de ocupación del 95 por ciento en las principales ciudades y complejos turísticos.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, afirmó que el balance fue "muy bueno y nos alegra mucho". Sostuvo en ese marco, que "el trabajo en conjunto entre el sector privado y el gobierno provincial funciona. Desde el gobierno estamos acompañando con promoción, orden y apoyo permanente, porque creemos en un turismo fuerte, competitivo y que impulse el desarrollo de Entre Ríos".

Los informes enviados por el sector privado detallan que localidades como Colón, Nogoyá, Federación, Santa Elena, Santa Ana, Villa Elisa, Pueblo Belgrano, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, La Paz, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y los complejos termales registraron niveles de ocupación que fueron del 90 al 100 por ciento, consolidando un movimiento turístico muy favorable para la provincia.

Estos resultados reflejan el impacto positivo de las acciones de promoción, ordenamiento y articulación que lleva adelante el Gobierno provincial junto a municipios y prestadores turísticos.

