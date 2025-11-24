 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad TURISMO

Fin de semana largo: Entre Ríos registró un 95% de ocupación hotelera

El movimiento turístico durante este fin de semana largo fue muy alto en toda la provincia. Según el informe, algunos destinos, como Gualeguaychú, alcanzaron entre el 90 y 100% de ocupación.

24 Nov, 2025, 14:15 PM

Entre Ríos volvió a destacarse como uno de los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo, con un promedio estimado de ocupación del 95 por ciento en las principales ciudades y complejos turísticos.

 

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, afirmó que el balance fue "muy bueno y nos alegra mucho". Sostuvo en ese marco, que "el trabajo en conjunto entre el sector privado y el gobierno provincial funciona. Desde el gobierno estamos acompañando con promoción, orden y apoyo permanente, porque creemos en un turismo fuerte, competitivo y que impulse el desarrollo de Entre Ríos".

 

Los informes enviados por el sector privado detallan que localidades como Colón, Nogoyá, Federación, Santa Elena, Santa Ana, Villa Elisa, Pueblo Belgrano, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, La Paz, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y los complejos termales registraron niveles de ocupación que fueron del 90 al 100 por ciento, consolidando un movimiento turístico muy favorable para la provincia.

 

Estos resultados reflejan el impacto positivo de las acciones de promoción, ordenamiento y articulación que lleva adelante el Gobierno provincial junto a municipios y prestadores turísticos.

Temas

TURISMO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso