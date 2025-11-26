Acciones de Entre Ríos en Buenos Aires para promocionar la Temporada Turística

Este jueves, se prevé además, la actuación de las comparsas de Gualeguaychú, en el marco de haber sido recientemente reconocida como Fiesta Nacional. También acompañarán distintas propuestas de las microrregiones de la provincia.

José Mouliá - Director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

“Vamos a cortar la calle y a hacer un escenario y vamos a tener la animación de Gabucho Hernández”, destacó.

Sobre la temporada de verano Mouliá destacó que “creemos que en la provincia vamos a andar bien, tenemos muchas cosas para ofrecer.

En tanto que, el viernes, desde las 11 horas, con la presencia de funcionarios nacionales, se realizará el lanzamiento de la temporada de verano de Turismo de la Provincia, en el Salón de Eventos de la Casa de Entre Ríos.