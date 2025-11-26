 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad TURISMO

Acciones de Entre Ríos en Buenos Aires para promocionar la Temporada Turística

Este jueves desde las 18 horas, se realizará una nueva edición de La Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires. El director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, brindó detalles en RADIO MÁXIMA.

26 Nov, 2025, 10:10 AM

Este jueves, se prevé además, la actuación de las comparsas de Gualeguaychú, en el marco de haber sido recientemente reconocida como Fiesta Nacional. También acompañarán distintas propuestas de las microrregiones de la provincia.

 

Jos&eacute; Mouli&aacute; - Director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.
José Mouliá - Director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

 

“Vamos a cortar la calle y a hacer un escenario y vamos a tener la animación de Gabucho Hernández”, destacó.

 

Sobre la temporada de verano Mouliá destacó que “creemos que en la provincia vamos a andar bien, tenemos muchas cosas para ofrecer.

 

En tanto que, el viernes, desde las 11 horas, con la presencia de funcionarios nacionales, se realizará el lanzamiento de la temporada de verano de Turismo de la Provincia, en el Salón de Eventos de la Casa de Entre Ríos.

Temas

TURISMO Cultura TEMPORADA VERANO LA NOCHE DE LAS CASAS

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso