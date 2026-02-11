 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad TORMENTAS SEVERAS

Renuevan alertas por tormentas fuertes para este jueves

Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja y amarilla en el territorio entrerriano. Que pasará en Gualeguaychú.

11 Feb, 2026, 21:33 PM

Los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá serán afectados por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 kilómetros por hora.

 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

 

 

En tanto, para el sur de la provincia se pronostican tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual

 

Ante esta situación, las recomendaciones son las indicadas a continuación:

 

 

- No sacar la basura.

 

- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

 

- Evitar actividades al aire libre.

 

- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

 

 

 

- Minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

 

- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

 

- Estar atentos ante la posible caída de granizo.

 

- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas

TORMENTAS SEVERAS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso