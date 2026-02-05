Michel a favor de debatir la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

“Si hay una baja de la edad de imputabilidad, para hacerla efectiva se necesitan cárceles adecuadas para menores”, señaló el diputado. También planteó la necesidad de trabajar en una ley de salud mental.

En declaraciones radiales el legislador señaló: “Tengo mi postura que la estoy charlando dentro del bloque. Es un tema que escapa a lo partidario. Alguien para ser imputado en nuestra ley necesita tener la voluntad, es decir, el discernimiento, la intención y la libertad de cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en todo el resto del mundo, le pone un piso a esa imputabilidad. Por ejemplo en el Reino Unido son 10 años y en países de América son 14. Yo creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que tienen el discernimiento, la intención, la voluntad, y saben lo que están haciendo”.

“Ahora bien, de lo que sí también estoy seguro, y estoy trabajando en un proyecto que presentó el diputado Ramiro Gutiérrez que vamos acompañar, es que si se baja la edad de imputabilidad, para hacerla efectiva lo que se necesitan son cárceles adecuadas para los menores, porque sino estamos llevando a no darles ningún futuro”, sostuvo Michel.

“Se necesita primero que nada que si hay una baja de la edad de imputabilidad, la ley se aplique cuando estén dadas las condiciones de infraestructura necesarias para que al chico que tenga que ir a la cárcel por haber cometido un delito, se le respeten sus derechos”, remarcó.

Asimismo, el diputado manifestó la necesidad de “trabajar en una ley de salud mental porque sino estamos generando cada vez más chicos quebrados mentalmente, que no tienen ningún futuro, que entran a la adolescencia sin ningún destino o esperanza de vida”.