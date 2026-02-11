Hartos, vecinos de Gualeguay piden el traslado de la cuestionada planta de Soluciones Ambientales

El grupo Quimiguay se instaló en la ruta provincial 16, frente a la localidad de Carbó, con el nombre de “Soluciones Ambientales”, en el 2012.

La planta recibe aceites y combustibles usados y los tratan para obtener combustibles y lubricantes en gran volumen. Aseguran que los permisos de la planta, en el registro de la página de la Secretaría de Ambiente figura como vencido el 25 de octubre del año 2025. “Talvez esté retrasada la información, pero tendría el trámite vencido”, indicaron.

La planta está ubicada junto al río Gualeguay y afirman que los vientos llevan la contaminación hacia las zonas urbanas.

El 31 de diciembre pasado hubo un incendio. Los vecinos están pidiendo la relocalización. “Llamó a los bomberos una mujer que pasaba por la ruta. Nos preguntamos ¿qué hubiera podido pasar, si la persona que llama a los bomberos no lo hubiera hecho? El mismo jefe de bomberos dice que no hay un contacto para un plan de contingencia. Es tremendo”, señalaron.

“Sabemos que la planta recibe aceites y motores. Los tratan obteniendo combustibles y lubricantes, eso sabemos de su actividad”, contó Weber y se manifestaron preocupados por la situación “¿Qué están haciendo las autoridades con un tema tan importante para cuidar a la población?” cuestionó Arias.

Actualmente los vecinos trabajan en un petitorio para el gobernador Rogelio Frigerio, para que se investigue qué tipo de materiales ingresan a la planta, y además, con el objetivo de lograr su traslado definitivo del lugar.

“Queremos que el gobernador tome cartas inmediatas en el asunto, que sea definitivo. Estamos hablando de personas, pero también estamos hablando del río Gualeguay”, indicó.

En Gualeguaychú, compradores recorren talleres y lubricentros para comprar aceites quemados de autos y camiones, y aseguran que elaboran aguarrás.