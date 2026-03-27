Docentes de AGMER y AMET realizan un paro y se movilizan en Paraná

Este viernes se lleva adelante un paro de actividades convocado por AGMER, al que se pliega AMET. La jornada incluye una marcha provincial de antorchas en Paraná, con concentración a las 18 en Plaza 1º de Mayo y movilización hacia Casa de Gobierno, en reclamo de la reapertura de la paritaria salarial y en rechazo a posibles cambios en el sistema jubilatorio.

La medida de fuerza responde al malestar de los gremios frente a la decisión del Poder Ejecutivo provincial de otorgar aumentos por decreto, sin acuerdo en paritarias. Tanto la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) como la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) manifestaron su rechazo al Decreto 500/26, al considerar que establece sumas no remunerativas y posterga la discusión salarial hasta junio.

Desde Agmer señalaron que la normativa implica una pérdida del poder adquisitivo y denunciaron irregularidades en la liquidación de haberes. “Basta de jugar con nuestro dinero, errores tras errores: proporcionales que faltan, escolaridad que no está, demoras en validaciones. Cada centavo que falta en un recibo es salario que falta en una familia”, expresaron en un comunicado.

Docentes técnicos se suman al paro convocado para este viernes

En paralelo, AMET ratificó la continuidad del conflicto al advertir la “falta de acuerdo paritario” y cuestionar la “decisión unilateral” del Gobierno. En su última reunión de comisión directiva, el gremio definió sostener las medidas de fuerza y advirtió sobre la posibilidad de una nueva convocatoria a negociación salarial recién dentro de tres meses. Esa posibilidad “fue rechazada por la AMET y las demás organizaciones sindicales, por lo cual el conflicto permanece abierto, sosteniéndose las acciones en el marco del Frente Sindical Salarial Docente”.

Además, desde el sindicato de docentes técnicos convocaron a participar de la movilización con consignas simbólicas: “Traigamos todo para iluminar la noche de lucha docente: celular, velas, antorchas”. Y remarcaron: “Docentes presentes en las aulas, pero con salarios injustos y reclamos silenciados”.

Defensa de la Caja

Otro de los ejes centrales del reclamo es la defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Agmer rechazó cualquier intento de modificación de la Ley 8732 y advirtió que los "ejes" o "vectores" de reforma planteados por el Gobierno buscan fragmentar la lucha docente y podrían afectar el vínculo entre salarios activos y haberes jubilatorios.

“La ley 8732 no se toca”, afirmó el sindicato docente, al tiempo que defendió el sistema vigente porque "garantiza jubilaciones dignas en el 82% móvil".

Fuente: APF