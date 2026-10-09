Docentes de la provincia cobrarán el 15 de octubre el aumento del 3,5%

9 Oct, 2026, 19:37 PM
El próximo jueves los docentes entrerrianos percibirán por complementaria el incremento salarial otorgado a través del Decreto 3315/26.
Con este pago, los docentes reciben la diferencia por el aumento correspondiente al mes de septiembre, que se suma a los haberes ya liquidados.
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