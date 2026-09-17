Buscan mejorar la alimentación escolar con alimentos frescos y menos azúcar

La Mesa Interinstitucional avanza en el análisis técnico y en nuevos acuerdos para mejorar la alimentación escolar.

El eje central del nuevo esquema es contar con un sistema de compra que permita garantizar la trazabilidad y el control de cada desayuno. Sobre esa base, la Mesa trabaja en la definición de su contenido nutricional, a partir de los aportes del gobierno provincial, el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (Conuer), las universidades, especialistas en Bromatología, el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación.

Durante el encuentro se analizaron las fichas técnicas de los productos y distintas alternativas para avanzar hacia una composición equilibrada que cumpla con los estándares nutricionales definidos y forme parte de un plan de alimentación saludable. Entre los aspectos evaluados, se encuentran la mayor reducción de azúcar total, azúcares añadidos y saborizantes, junto con el aumento de fibra y proteínas.

Como próximo paso, la Mesa se propone construir, a partir de esa evaluación conjunta, un menú de desayuno adaptado a las necesidades de Entre Ríos.

"Estamos muy conformes con la reunión de hoy. Ha sido muy productiva", destacó la nutricionista del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, Elsa Olmedo, quien valoró especialmente la interacción entre los distintos sectores. "Hay una buena predisposición de todas las partes, una buena interacción, una escucha abierta y una posibilidad de generar una dirección de nutrición para estos programas", sostuvo.

Desde el gobierno provincial se confirmó además que se incorporarán alimentos frescos y se destacó la predisposición de todos los sectores para revisar en conjunto la composición de los alimentos y avanzar en las mejoras necesarias.

Política pública

Otro de los avances de la reunión estuvo vinculado con la institucionalización de esta política. El gobierno provincial definió establecer una política pública específica en materia de nutrición y alimentación, que será conducida por un área especializada. La conducción de ese espacio será definida mediante un concurso público y abierto.

La nueva área trabajará de manera articulada con la Mesa Interinstitucional, integrada por organismos del Estado, universidades, entidades profesionales y especialistas. Ambas instancias tendrán a su cargo la implementación, el seguimiento y la evaluación permanente del sistema de alimentación escolar.

Como parte de ese proceso, también se repasaron los avances del monitoreo que se está organizando junto con el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea), que alcanzará aproximadamente a 170 escuelas de la provincia. Los establecimientos serán seleccionados mediante un muestreo proporcional a la población de cada departamento, con el objetivo de reunir información representativa que permita evaluar la alimentación que reciben los estudiantes y orientar las decisiones sobre el sistema.

Estuvieron presentes en la reunión las nutricionistas Elsa Olmedo y María Belén Parodi, en representación del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos; Sergio Britos, Ayelén Borg y Cecilia Simonetti, del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea); José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Aníbal Sattler y Yanina Schmidt, decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Sebastián Benedetti, coordinador de Direcciones Departamentales de Escuelas; Georgina López, directora de Salud Materno Infanto Juvenil; Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación; Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano; y Lautaro Azzalini, director de Comedores Escolares.