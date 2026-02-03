Un auto despistó cuando quiso sobrepasar a un camión

Este martes aproximadamente las 16:45 horas, personal policial de Comisaría Ceibas, dependiente de la Jefatura Departamental Islas, intervino en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 132, cerca de Brazo Largo.

El hecho consistió en el despiste de un vehículo marca Chevrolet, modelo Prisma Joy, conducido por una mujer de 48 años, domiciliada en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, la misma circulaba acompañada por dos personas de sexo femenino de 75 y 19 años.

Según manifestaciones de la conductora, el siniestro se produjo al intentar sobrepasar un camión, momento en el cual perdió el control del rodado, provocándose el despiste.

Como consecuencia del hecho, no se registraron personas lesionadas.

Los ocupantes del vehículo circulaban en sentido norte–sur (mano Entre Ríos a Buenos Aires).