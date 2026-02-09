 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad ALERTA

Hay alerta amarilla por tormentas severas para gran parte de Entre Ríos

Desde el Servicio Meteorológico Nacional se informa también sobre la posibilidad de intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

9 Feb, 2026, 19:23 PM

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas severas que afectarán a gran parte del territorio entrerriano durante los próximos días. Según el organismo oficial, las condiciones de inestabilidad comenzarán a manifestarse a partir de la mañana del miércoles, con fenómenos que podrían generar complicaciones en distintas localidades.

 

El aviso meteorológico alcanza a los departamentos de Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia, donde se prevé un escenario marcado por precipitaciones intensas y eventos climáticos de variada intensidad.

 

Desde el SMN remarcaron que, si bien se trata de una alerta de nivel amarillo, los fenómenos previstos pueden ser localmente fuertes, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a anegamientos temporarios.

 

Fuente: elonce

ALERTA

