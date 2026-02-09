Salud de la provincia destaca el operativo de ablación de órganos realizado en Gualeguaychú

El operativo fue realizado por personal de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud provincial, junto a trabajadores del nosocomio, y contó con el acompañamiento de un equipo especializado proveniente de Rosario.

En la oportunidad, desde el hospital se destacó el gesto solidario de una familia entrerriana que, en un momento de profundo dolor, respetó la voluntad expresada por la persona fallecida a favor de la donación de órganos, lo que permitió que al menos tres pacientes en lista de espera accedan a distintos trasplantes.

Asimismo, se resalta la experiencia y compromiso de los profesionales de la Unidad Coordinadora de Trasplantes, como así también de todo el personal del Hospital Centenario que participó y acompañó el proceso de donación.

Finalmente, desde el ministerio de Salud de Entre Ríos, en nombre de las personas trasplantadas, de sus seres queridos y de toda la sociedad, se agradece a la familia donante por la decisión de dar posibilidades de vida, aún en esta situación.

