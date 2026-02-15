Entra en etapa final la construcción del puente en Paso El Cinto sobre el río Gualeguaychú

La obra consolida la salida de la producción y la comunicación del sureste entrerriano.

La provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se encuentra próximo a cumplir el viejo anhelo de pobladores de los distritos Talitas y Caseros - en el límite entre los departamentos Gualeguaychú y Uruguay - de contar con una comunicación sólida, como lo es un puente de 400 metros de longitud. La construcción del enlace vial, se encuentra en su etapa final.

Desde el ente vial se informó que se ejecutaron tareas de armadura, encofrado y hormigonado y revestimiento de talud de cono margen izquierdo. Además, se ejecutaron trabajos de armaduras del tablero del puente y hormigón de losa de tablero, carpeta de desgaste; y tareas de forestación compensatoria.

Detalle de la obra

La superestructura proyectada cuenta con una luz de 400 metros, parcializada en 16 tramos de 25 metros. La infraestructura - estribos - se constituyen con muros de vuelta, pantalla inferior, superior y cepo. Este conjunto de elementos va apoyado sobre tres pilotes (columna de 1,10 m de diámetro).

La obra prevé trabajos de alteos y terraplenes de aproximación necesarios, completándolos con una calzada de ripio en una longitud total de 1800 metros. El trabajo se completa con la construcción de banquinas de suelo natural a ambos lados de 2,50 m de ancho, colocación de baranda metálica y una adecuada señalización vertical.

Prensa Gobierno ER

