Un hombre resultó herido de un disparo en el interior de su vehículo

Un hombre de 51 años resultó herido tras un disparo en el interior de su camioneta. La Fiscalía ordenó el secuestro de una escopeta y peritajes a cargo de la División Policía científica.

Durante la noche de este sábado se registró un hecho que motivó inmediata intervención policial. Bajo las directivas de Jefatura, se iniciaron actuaciones con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, para determinar las circunstancias en las que un ciudadano de 51 años de edad sufrió lesiones tras el accionamiento de un arma de fuego.

El incidente se registró en la vía pública, donde el personal actuante fue alertado por un llamado telefónico. Una vez en el lugar, localizaron una camioneta Volkswagen Amarok.

Según los primeros indicios, el herido, quien se encontraba acompañado por su pareja de 49 años, se habría provocado una herida mientras permanecía en el habitáculo del rodado. Tras lo ocurrido es trasladado al hospital de Villa Elisa y posteriormente fue derivado al Hospital Privado Río Uruguay en la ciudad de Colón.

En virtud de la gravedad de lo ocurrido, se comunicó la novedad a la fiscal en turno, Dra. Noelia Batto, quien ordenó la intervención de la División Policía Científica para realizar las pericias de rigor. En este contexto, dispuso el secuestro de una escopeta calibre .16 marca Centauro, junto a dos cartuchos del mismo calibre, uno de los cuales se encontraba percutido y demás elementos de interés.

Prensa Jefatura Colón

