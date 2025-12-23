Comienza el asueto y receso administrativo por las festividades de fin de año

Mediante el decreto 3592 y con motivo de las próximas festividades de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno de Entre Ríos estableció un período de asueto y receso administrativo en el ámbito de la Administración Pública Central.

Se otorga asueto para el personal los días 24 y 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026.

Esta medida busca facilitar el acercamiento del personal con sus seres queridos, además de ordenar la utilización de la licencia anual ordinaria y promover la racionalización del gasto público.

Adicionalmente, se dispuso receso administrativo en la órbita del Poder Ejecutivo los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y desde el 5 al 16 de enero de 2026 inclusive; los cuales se computarán a cuenta de la licencia anual ordinaria de las y los agentes.

A fin de brindar seguridad jurídica, los períodos de asueto y receso serán considerados inhábiles administrativos, suspendiéndose los plazos procedimentales en general, con algunas excepciones.

La medida adoptada no implica la suspensión total de las funciones del Estado, debiendo las áreas pertinentes garantizar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales. Por tal motivo, los ministros secretarios de Estado y el secretario General de la Gobernación deben establecer las guardias necesarias y las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios en sus dependencias.

