El Colegio de Entre Ríos respaldó la creación del COPHISEMA y fortaleció vínculos interjurisdiccionales

Al considerar que la colegiación constituye una herramienta clave para ordenar el ejercicio profesional y fortalecer los sistemas de prevención de riesgos laborales.

Desde la entidad entrerriana señalaron que la Higiene y Seguridad en el Trabajo es una actividad de interés público que requiere marcos institucionales sólidos, capaces de garantizar la idoneidad profesional, la actualización técnica permanente y mecanismos eficaces de control y fiscalización. En ese sentido, destacaron que la creación de COPHISEMA se alinea con modelos vigentes en distintas provincias del país.

El Colegio de Entre Ríos cuenta con matrícula habilitante, firma digital, expedientes administrativos y técnicos digitalizados, trazabilidad documental y procedimientos de control del ejercicio profesional, herramientas que han demostrado mejorar la transparencia, la seguridad jurídica y la calidad de las intervenciones técnicas. De manera análoga, el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dispone de sistemas similares, reafirmando que la colegiación contribuye a modernizar y robustecer los controles existentes.

En este marco, autoridades del Colegio de Entre Ríos participaron del encuentro Prevencia Bonaerense 2025, realizado el 11 de diciembre en la ciudad de Zárate, donde se firmó un convenio de cooperación con el Colegio bonaerense que crea un Registro Conjunto de Profesionales, orientado a facilitar la validación recíproca de documentación y la coordinación de estándares comunes, sin costos adicionales para los matriculados.