Choque entre una camioneta y un micro dejó varios heridos en la Ruta 14

Al arribar al lugar, personal de Comisaría Séptima constató que la Kangoo era conducida por un hombre domiciliado en Florencio Varela, quien resultó ileso. En el vehículo viajaban además una mujer de 55 años y un hombre de 35, ambos con lesiones leves, mientras que una mujer de 34 años sufrió contusión pulmonar y fractura de pelvis. También se trasladaba un niño de 8 años, quien no presentó lesiones. Todos los ocupantes tienen el mismo domicilio.

Por causas que se tratan de establecer, el rodado fue impactado por un micro Scania, tipo motor home, conducido por un hombre de 57 años, domiciliado en Quilmes, quien viajaba acompañado por otro hombre de 56 años. Ambos resultaron sin lesiones.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y una ambulancia del servicio de emergencias, que brindó asistencia a los heridos.

El tránsito no fue interrumpido y la circulación se mantuvo con normalidad mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.