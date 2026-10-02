ATER recuerda los vencimientos impositivos de octubre

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó los principales vencimientos impositivos previstos para octubre de 2026.

La quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano y la tercera del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural vencen el 15 de octubre para las partidas con dígito verificador del 0 al 4 y el 16 para las que tienen dígito verificador del 5 al 9.

Durante octubre también vencen obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, Convenio Multilateral, Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, Derecho de Extracción de Minerales, Impuesto de Sellos y regímenes de agentes de retención y percepción. El detalle de fechas, períodos y obligaciones puede consultarse en la agenda de vencimientos disponible en www.ater.gob.ar.

La emisión de boletas de los impuestos provinciales es exclusivamente digital. Pueden consultarse y descargarse desde el sitio web oficial de ATER, mientras que quienes estén adheridos a la Boleta Digital las reciben en su correo electrónico.

También se puede pagar de manera presencial en Plus Pagos Servicios, presentando únicamente DNI, número de partida, dominio o CUIT, según corresponda, sin necesidad de contar con la boleta impresa.

Además, están habilitados el pago mediante código QR desde billeteras virtuales, Home Banking, débito automático y otros medios electrónicos disponibles en www.ater.gob.ar. Ante cualquier duda, los contribuyentes pueden comunicarse a través de los canales oficiales: www.ater.gob.ar; 0810-888-2837, de lunes a viernes, de 8 a 13; [email protected] o en redes @aterinfo.

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