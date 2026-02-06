Auto carbonizado, cuerpo irreconocible y el perro muerto de un balazo: misterioso crimen conmueve a Paraná

Se apunta a supuestas vinculaciones con la venta de drogas, aunque no se descarta otra motivación. Lo informó en RADIO MÁXIMA el periodista paranaense, Javier Aragón.

El cuerpo hallado sería el de un joven de 25 años, identificado como Luciano Emeri, propietario del vehículo, y además, confirmaron la aparición del perro de la familia muerto, con un balazo.

“Se presume que el vehículo fue incendiado una hora antes de ser encontrado. La familia confirmó que el joven no había regresado, ni el perro”, contó. El cuerpo estaba totalmente calcinado y no pudo ser reconocido, por lo que aún se aguardan los resultados de las investigaciones científicas.

La hipótesis es que se trató de una muerte violenta, con impactos de bala del interior del vehículo, hacia afuera.

Un sospechoso de apellido Sotelo, de 21 años, fue encontrado en la UTN de Paraná. Fue demorado y detenido posteriormente.

La ayuda de las cámaras fue fundamental, ya que permitieron constatar la salida de la camioneta. “Todavía la policía no tiene certezas y el vehículo va a ser peritado en las próximas horas”, señaló.

“Se lo vio en un horario, en el que se presume, pudo haber sido trasladado. Quieren ver si en la camioneta llevaba a la víctima. Hay muchas dudas y pocas respuestas”, subrayó Aragón, y agregó que todavía hay hermetismo en la causa, para asegurar las medidas procesales.