Agmer declaró la situación de conflicto por la cuestión salarial en Entre Ríos

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) declaró la situación de conflicto ante la falta de una nueva propuesta salarial por parte del gobierno provincial, al que acusó de imponer de manera unilateral una oferta ya rechazada en paritarias y de vaciar de contenido el ámbito de negociación.

A través de un comunicado, el gremio cuestionó la decisión de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio de oficializar mediante una resolución la propuesta salarial rechazada durante la reunión paritaria del pasado 7 de mayo. Denuncia que la medida representa una “práctica desleal” y contradice el discurso oficial de mantener abiertas las negociaciones.

Desde el gremio señalaron que la oferta no contempla una recuperación real del poder adquisitivo de los docentes, afectado por la aceleración del costo de vida. En ese sentido, remarcaron que el salario continúa perdiendo frente a la inflación y reclamaron una propuesta “digna” que evite que los trabajadores de la educación sean “la variable de ajuste”.

El gremio también defendió el ámbito paritario. “Volvemos a decir que valoramos y defendemos cada espacio de diálogo donde llevamos la voz y el reclamo de los trabajadores de la educación, donde debemos ser escuchados y obtener la respuesta que deben a la escuela pública y los trabajadores de la educación. Valoramos y defendemos la institución de la paritaria, cuyo valor reside en ser un ámbito en el que trabajadores y patronal nos encontramos a dialogar en condición de paridad”, expuso Agmer. A la vez, advirtió que “la política y las prácticas del gobierno vacían de sentido al ámbito paritario y minan la confianza necesaria para la discusión y construcción democrática”.

En el marco de la Ley 9.624 de Convención Colectiva de Trabajo Docente, Agmer resolvió declarar formalmente la situación de conflicto frente al Estado provincial “para que se habilite una situación de negociación real”. Además, exigió voluntad política del Ejecutivo para destrabar el conflicto salarial y responder a las demandas del sector docente. (APFDigital)