Juan Manuel Arbelo y María Carla Mántaras asumieron como rector y vicerrectora de la UNER

Juan Manuel Arbelo y María Carla Mántaras asumieron como rector y vicerrectora de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y estarán al frente de la institución por el período 2026-2030. El acto tuvo lugar en el auditorio municipal Carlos María Scelzi en Concepción del Uruguay y estuvo presidido por las autoridades salientes y entrantes: Arbelo y Mántaras, junto a Andrés Sabella y Gabriela Andretich.

También acompañaron los decanos y decanas de las nueve facultades de la UNER, quienes recientemente asumieron sus mandatos. Esta renovación de autoridades estuvo atravesada por el hecho inédito de la conformación de listas únicas, las cuales fueron avaladas en las elecciones celebradas tanto en las unidades académicas como en la Asamblea Universitaria del pasado 25 de abril.

Durante la ceremonia estuvieron presentes los ex rectores Jorge Gerard y César Gottfried, Consejeros Superiores y Directivos, secretarios de Rectorado y de las facultades, el Coordinador de la Casa de la UNER en Paraná, docentes, no docentes, estudiantes, personas graduadas, familiares y demás autoridades y representantes de instituciones de la ciudad y la región. Se realizó un homenaje en relación a los 53 años de la Universidad, cuyo aniversario se conmemora cada 10 de mayo.

En el acto tuvo lugar el otorgamiento de diplomas para las nuevas autoridades de los Decanatos y Vicedecanatos de las nueve facultades de la Universidad, quienes acreditan sus cargos para el período de gestión 2026-2030.

Balances de las autoridades salientes

Tras dos períodos al frente de UNER, Sabella brindó un balance de gestión, en el que se refirió a distintas etapas que atravesó la Universidad desde 2018 en adelante, entre ellas, el desfinanciamiento al sistema universitario y la pandemia. Destacó la innovación académica y administrativa, las políticas de internacionalización y de comunicación, los programas de fortalecimiento de la ciencia, la capacitación del personal docente y no docente, las obras ejecutadas, la reforma del Estatuto de la Universidad, las políticas de bienestar estudiantil, entre otros logros.

En el marco de este reconocimiento, Sabella remarcó que “este proyecto fue posible porque había un plan estratégico que en una coyuntura totalmente adversa nos permitió sostener el trabajo”, y porque “quienes habitamos las instituciones educativas públicas lo hacemos con corazón, con compromiso, con responsabilidad y porque creemos en la educación como un verdadero motor y herramienta de ascenso social”.

El rector con mandato cumplido concluyó su discurso con un agradecimiento “a los trabajadores, las trabajadoras, los graduados de la universidad pública y los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para poder estudiar”. En su cierre expresó: “ “Viva la educación pública” y convocó a la defensa de la educación en la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para este 12 de mayo.

Por su parte, Andretich destacó que “lo más claro para quienes siguieron de cerca la historia de la UNER, es que hicimos un gran avance hacia una universidad con identidad propia, bien definida y defendida entre todos”. “Nuestros jóvenes no solo se llevan un diploma, sino la conciencia de que su logro fue posible gracias a una comunidad que cree en la educación como un Derecho Humano y como un deber del Estado. Cada uno de los casi mil graduados de la UNER por año son una prueba de que la universidad funciona y transforma vidas”, añadió Andretich, quien finalizó su discurso agradeciendo a quienes la acompañaron durante su gestión.

“La UNER es fundamentalmente patrimonio de los entrerrianos”

Luego de dirigirse al público, las autoridades salientes tomaron juramento a Arbelo y Mántaras. En su primer discurso como flamante rector de UNER, Juan amanuel Arbelo, valoró el proceso electoral y remarcó: “Hoy comenzamos esta nueva etapa con una universidad que cuenta con 50 carreras de grado, 47 de grado, 45 posgrados, 71 diplomaturas, 28 mil alumnos, un colegio secundario con dos titulaciones, tres institutos de doble dependencia. Asimismo, nuestra universidad cuenta con solidez y consolidación en términos presupuestarios y financieros, que nos tienen que permitir ser resilientes en este contexto”.

En ese marco, Arbelo anunció que en su gestión habrá una nueva Secretaría de Deporte Universitario. “Es fortalecer el sentido de pertenencia y permanencia. El deporte además es un agente de socialización que construye valores colectivos. Es una herramienta educativa y de integración para todos, estudiantes, docentes y no docentes dentro de la universidad”. Además afirmó que se fusionarán la Secretaría Económico Financiera y Administrativa, y que también se jerarquizará a la Comunicación.

Al tomar la palabra, Mántaras hizo foco en la situación actual del sistema universitario público argentino: “Se busca instalar la idea de que somos un gasto en lugar de una inversión estratégica para el futuro de la Nación. Este contexto nos desafía más que nunca, nos exige dedicar esfuerzo y ser creativos para sostener nuestras funciones sustantivas, la enseñanza, la investigación y la extensión. Y, fundamentalmente, nos impone el deber ético y político de cuidar a nuestros estudiantes, docentes, investigadores, no docentes y egresados, quienes con su trabajo diario le dan vida a esta institución”.

La reciente vicerrectora reflexionó: “Sostenemos con firmeza la condición inquebrantable de que la universidad pública es el motor transformador de la sociedad, es la que mueve la aguja, la que cambia la vida de la gente. Una pieza fundamental para el desarrollo sostenible del país y herramienta insustituible de igualdad de oportunidades para darle las mismas chances a miles de personas de progresar”.

“Hay una frase que dice que la Universidad Pública es patrimonio de los argentinos. Nosotras y nosotros decimos, la UNER es fundamentalmente patrimonio de los entrerrianos.

La provincia necesita de la UNER, pero la UNER también necesita de la provincia. Necesitamos que nos apoyen porque la universidad pública es un derecho, es igualdad, es futuro y es oportunidades para todos”, cerró el nuevo rector de la UNER, convocando a la sociedad a unirse a la lucha universitaria.