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Sociedad INSCRIPCIÓN ABIERTA

Abrieron las inscripciones para la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos

La convocatoria estará vigente hasta el 15 de noviembre y está destinada a mujeres y varones de entre 18 y 29 años que residan en la provincia. La formación tiene una duración de tres años, bajo modalidad de internado en Villaguay.

2 Nov, 2026, 19:27 PM
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La formación tiene una duración de tres años, se realiza bajo modalidad de internado en Villaguay y contempla una beca de estudios hasta el egreso.

 

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos abrió la inscripción para ingresar a la Escuela Superior de Oficiales Inspector General Victorino Scheurmann. El trámite se realizará de manera online entre el 2 y el 15 de noviembre.

 

La propuesta está destinada a mujeres y varones de 18 a 29 años, con estudios secundarios completos y domicilio legal en alguna localidad de Entre Ríos, según figure en el Documento Nacional de Identidad al momento de la inscripción.

 

La carrera se dicta en el Campus Educativo del Servicio Penitenciario, ubicado en Villaguay, bajo la modalidad de internado y durante tres años lectivos. Los estudiantes, denominados cadetes, cuentan con una beca de estudio hasta finalizar su formación.

 

Al egresar, los nuevos oficiales se incorporan a la carrera penitenciaria con el grado de Oficial Subadjutor y el título de Técnico Superior en Seguridad Pública orientada a la Seguridad y Tratamiento Penitenciario. Posteriormente, son destinados a las unidades penales y establecimientos penitenciarios de la provincia.

 

Requisitos y proceso de admisión

 

Entre los principales requisitos se encuentran ser argentino nativo o por opción, contar con DNI actualizado y tener los estudios secundarios completos. También se establecen condiciones de estatura mínima -1,60 metros para mujeres y 1,65 metros para varones- e índice de masa corporal mayor a 18 y menor a 30, además de cumplir con las condiciones de salud, situación procesal y antecedentes administrativos previstas para el ingreso.

 

El proceso de admisión comprende distintas instancias presenciales, secuenciales y eliminatorias: examen intelectual, examen físico, examen psicológico, entrevista con personal penitenciario y exámenes médicos.

 

Cómo realizar la inscripción

 

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en el Sistema de Incorporaciones del portal oficial del Gobierno de Entre Ríos y adjuntar copias del frente y dorso del DNI, junto con el título secundario o certificado de título en trámite, con una vigencia de hasta un año.

 

Quienes resulten seleccionados recibirán un correo electrónico con las indicaciones para continuar el proceso de ingreso. Los gastos que demande el cumplimiento de las distintas etapas estarán a cargo de cada postulante.

 

El detalle completo de los requisitos, la documentación y las instancias de evaluación puede consultarse en el siguiente enlace: https://portal.entrerios.gov.ar/pf/buscador/tramite?3228

 

El formulario de inscripción está disponible en: https://portal.entrerios.gov.ar/formulario/369

 

Para consultas o asistencia durante el trámite, el Servicio Penitenciario habilitó exclusivamente el WhatsApp 343 511 1160, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. No se reciben llamadas.

 

https://portal.entrerios.gov.ar/formulario/369

http://portal.entrerios.gov.ar/pf/buscador/tramite?3228

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