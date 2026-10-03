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Política DESARROLLO PRODUCTIVO

Frigerio destacó en París las oportunidades de Entre Ríos para crecer y exportar al mundo

En el marco de la Argentina Week, el gobernador Rogelio Frigerio destacó en París la oportunidad que tiene la Argentina de volver a integrarse al mundo, recuperar confianza y transformar su potencial en inversiones, producción y trabajo.

3 Oct, 2026, 12:19 PM
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En ese sentido, afirmó que Entre Ríos busca ser protagonista de este proceso como una provincia ordenada, competitiva y abierta a quienes quieran invertir y crecer.

 

En el tercer día de actividades, Frigerio participó junto a otros gobernadores y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de un encuentro en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), donde las provincias presentaron su potencial de negocios y exportaciones. Allí, el gobernador puso en valor el perfil productivo entrerriano y las oportunidades que existen para ampliar la presencia de sus productos en los mercados europeos.

 

"Entre Ríos tiene un perfil productivo que ya está encontrando oportunidades en Europa y que puede crecer mucho más a partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea", sostuvo Frigerio. En ese sentido, señaló que la producción entrerriana ya tiene una importante presencia en los mercados europeos y consideró que el acuerdo puede ampliar las posibilidades para las economías regionales, además de generar nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

 

Durante su exposición ante representantes del sector privado, Frigerio destacó especialmente el potencial agroindustrial de la provincia. Sostuvo, además, que la Argentina atraviesa una transformación que puede generar nuevas condiciones para el desarrollo productivo y planteó que históricamente el país enfrentó dos grandes restricciones para crecer: el desequilibrio fiscal permanente y la falta de dólares. En ese sentido, señaló las oportunidades que pueden abrirse a partir del crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minería, junto con el potencial de sectores como la agroindustria.

 

El gobernador también remarcó la necesidad de reducir los obstáculos que afectan a quienes producen e invierten, entre ellos los impuestos distorsivos, la burocracia y las regulaciones que dificultan el desarrollo de proyectos. Sostuvo que "el Estado tiene que ser un facilitador" del proceso de generación de riqueza, inversiones, exportaciones y empleo, al tiempo que destacó la importancia de crear condiciones que permitan que el sector privado pueda desarrollar todo su potencial.

 

Frigerio destacó además que la presencia de representantes de 14 provincias en la Argentina Week demuestra el peso del federalismo en la estrategia de inserción internacional del país. "El peso de las provincias en la política y en la trayectoria de la Argentina futura no es marginal, es trascendental", subrayó. En ese sentido, señaló que el vínculo con la ICC constituye una puerta para potenciar las oportunidades de negocios y conectar cada vez más la producción entrerriana con los mercados del mundo.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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DESARROLLO PRODUCTIVO INVERSIONES CRECIMIENTO FRIGERIO

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