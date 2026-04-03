Michel presentó un proyecto de ley para suspender el impuesto a los combustibles y compensar la suba del surtidor

“Si hay plata para bajar el impuesto a los autos de lujo o a las cuentas en el exterior, también hay para bajar el impuesto a los combustibles”, expresó Michel e indicó: “Con esta propuesta apuntamos a compensar la suba desproporcionada del precio de la nafta de los últimos días”.

"Esta medida implicaría una reducción aproximada promedio de $ 350 por litro, lo que equivale a retrotraer el valor del litro de nafta a los valores previos al conflicto bélico”, afirmó.

En los fundamentos del proyecto se señala que “el peso de los impuestos sobre el precio de la nafta ha experimentado cambios significativos en el último mes, principalmente debido a la volatilidad en el valor del barril. Desde 2024 en adelante el gobierno nacional ha realizado ajustes mensuales en el valor de los tributos fijos sobre los combustibles: (i) el Impuesto a los Combustibles Líquidos suma $345, equivalente al 15,83% del valor final, y; (ii) el Impuesto a las Emisiones de CO₂, que implica $21 o el 0,97% del precio total. Esto adicionada el efecto del Impuesto al Valor Agregado y el resto de impuestos provinciales y municipales”.

Asimismo, se indica que “de la normativa actual surge que la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos se debería distribuir por ley: 10,40% al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 10,40% a las Provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; 2,55% a la Compensación Transporte Público. En la actualidad el gobierno nacional no cumple con la ley y no distribuye lo recaudado por estos impuestos con los fondos específicos asignados dado que algunos de estos fondos y fideicomisos fueron eliminados por el Gobierno”.

“Para poner en contexto este impuesto, del análisis de la recaudación nacional de marzo de 2026 surge un aumento nominal del 31,8%, pero un solo impuesto subió muy por sobre ese porcentaje: el Impuesto a la Transferencia de Combustibles que subió 78,8% (por la suba de la alícuota). Esto perjudica de manera sustancial al interior del país, donde el precio del combustible es superior al del AMBA”.

A su vez, en el texto se hace referencia a que “el conflicto bélico actual con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz ha transformado el escenario en Medio Oriente desde el 28 de febrero. La interrupción de este corredor, por donde transita el 20% del crudo global, ha provocado una alteración notable en el mercado energético, elevando los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes, y afectando las cadenas de suministro a escala mundial”.

Y se apunta que “otros países han avanzado con medidas para amortiguar la suba de los combustibles; el gobierno de España aprobó un plan de emergencia que incluye la reducción del IVA de los combustibles al 10% y, asimismo, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) de Chile informó que la parafina (kerosone) bajó $455 por litro (USD 0,5), por lo que su precio se estabilizará en alrededor de $1.050 (USD 1,14) por litro. En dicha línea, mediante el presente proyecto de ley proponemos suspender de manera temporal, hasta el 30 de junio del corriente año, el valor del impuesto a los combustibles. Esto implicaría una reducción aproximada promedio de $ 350 por litro, lo que equivale a retrotraer el valor del litro de nafta a los valores previos al conflicto bélico”.

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