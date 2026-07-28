Este miércoles se aprobará la reforma jubilatoria en Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos convertirá en ley este miércoles la reforma previsional, iniciativa del gobierno de Rogelio Frigreio.

Para la aprobación, se cuenta con el voto del oficialismo y el acompañamiento de diputados libertarios, en la sesión citada a las 11.

El tratamiento en el recinto se plasmará en el marco de una jornada de huelga de los distintos gremios del trabajo público, afectados por el incremento de aportes, los cambios al modo de cálculo del 82 por ciento, el incremento de la edad para acceder al beneficio jubilatorio y la suba de los años de aportes.

Está convocada además una movilización, con concentración a partir de las 9.30 en la Caja de Jubilaciones para marchar luego a Plaza Mansilla para un acto allí mientras sesiona Diputados.

El miembro informante será el diputado radical Bruno Sarubi, presidente del bloque oficialista, que además condujo el proceso de debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y seguridad social, secundado por la diputada Vilma Vázquez.

El peronismo, que a diferencia de lo que se planteó en el Senado no lleva al recinto un dictamen propio, expondrá su posición en contra, con una queja, en particular, por los términos en que se dio el debate en la Cámara baja. En ese marco, protagonizaron la discusión, entre otros, los diputados Laura Stratta, Juan José Bahillo, Yari Seyler, Enrique Cresto y Silvina Deccó.

Fuente: Página Política.