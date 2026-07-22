 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Política REFORMA PREVISIONAL

Con Agmer en las gradas y una carpa docente frente a la Legislatura, ingresó a Diputados la reforma previsional

Con una carpa docente instalada frente a la Legislatura y representantes de Agmer en las gradas, la Cámara de Diputados dio ingreso este miércoles al proyecto de reforma previsional.

22 Jul, 2026, 21:08 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

La Cámara de Diputados dio este miércoles un nuevo paso para convertir el proyecto de reforma jubilatoria en ley: la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado y es fuertemente cuestionada por la mayoría de los gremios, tomó estado parlamentario y comenzó su recorrido en la Cámara baja.

El denominado proyecto de ley de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional" fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social para su tratamiento.

Durante la sesión, la diputada Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) solicitó que el expediente sea remitido a ambas comisiones, pedido que fue aprobado.

A continuación, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Vilma Vázquez, llamó a encarar el debate "sin perder de vista que toda política pública debe reconocer el valor de cada persona" y expresó el deseo de que prevalezcan "la prudencia, la responsabilidad y un verdadero espíritu de servicio buscando siempre el bien común de los entrerrianos".

 

La reforma previsional ingresa a Diputados

Por su parte, la diputada Laura Stratta (PJ) dejó constancia de que el bloque justicialista había solicitado que el proyecto también fuera girado a la Comisión de Legislación General, al considerar que la iniciativa modifica una ley vigente y, por lo tanto, corresponde la intervención de ese cuerpo. El planteo no prosperó.

La sesión fue seguida desde las gradas por representantes de Agmer, quienes asistieron para manifestar su rechazo al proyecto de reforma previsional, en línea con las críticas que distintos gremios vienen expresando desde que la iniciativa comenzó su tratamiento legislativo. (APFDigital)

Temas

REFORMA PREVISIONAL AGMER PROYECTO DE LEY

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Política

Te puede interesar

Teclas de acceso