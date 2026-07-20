Diputados peronistas piden informe por la deuda del PAMI con hospitales entrerrianos

La deuda superaría los 1.700 millones de pesos respondiendo especialmente los siguientes puntos:

1. Informe el monto total de la deuda que el INSSJP-PAMI mantiene con los hospitales públicos y efectores estatales de salud de la Provincia de Entre Ríos, discriminado por establecimientos y por antigüedad de la deuda.

2. Indique cuales son las prestaciones médicas, sanitarias y asistenciales que dieron origen a dicha deuda.

3. Informe las fechas en que fueron realizadas las prestaciones cuya facturación permanece impaga.

4. Explique las razones administrativas, presupuestarias o financieras que originaron la acumulación de deuda.

5. Indique si existe un cronograma de cancelación de las obligaciones pendientes y detalle los plazos previstos para su pago.

6. Indique qué medidas adoptará el Poder Ejecutivo Nacional para evitar que la demora en los pagos afecte el funcionamiento de los hospitales públicos y la atención de los afiliados al PAMI de Entre Ríos.

Michel señaló que: “el gobierno de Frigerio ya se convirtió en una sucursal de Milei en la provincia. Le entregó los senadores, los diputados y ahora no reclama ni siquiera la deuda con los hospitales entrerrianos. Es el peor gobierno provincial desde la vuelta de la democracia”.

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