Kicillof comienza a buscar nexos en Entre Ríos

Axel Kicillof hará un primer tanteo en Entre Ríos. Será este sábado con la visita de Carlos Bianco en San José. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires encabezará un encuentro en el Centro de Jubilados y Pensionados de la ciudad colonense. La cita es a las 11.

La organización está a cargo de los intendentes de Feliciano y San José, Damián Arévalo y Gustavo Bastián. Éste último, en carácter de anfitrión, dará la bienvenida.

Será el primer paso del espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la comarca entrerriana. La idea surgió hace un mes cuando los jefes comunales viajaron a La Plata para coordinar la llegada del espacio. En esa comitiva también estaba Laura Rupp, la intendenta de El Pingo.

“​​Este encuentro nace con un profundo espíritu de apertura, inclusión y unidad. Queremos dejar en claro que no responde a posicionamientos políticos individuales ni a candidaturas de ningún tipo”, dice el texto que circula en sectores del peronismo para convocar al sábado.

La invitación llegó a la Liga de Intendentes, legisladores y dirigentes en general. La idea -según contaron a Página Política- es escuchar de boca del piloto del Clío que entronizó a Kicillof en la Gobernación de qué viene el proyecto nacional que pretende encabezar con una candidatura presidencial.

El encuentro opera, también, como una subsanación al intercambio que hubo entre algunos dirigentes en Paraná y el gobernador bonaerense hace un mes. “Fue desprolijo, queremos hacer algo más organizado”, expresaron desde la organización del cónclave y Bianco dio el sí.

Darán el presente el diputado Enrique Cresto; Angel Giano; Marcelo Casaretto; el presidente del PJ Paraná, Jorge “Kinoto” Vázquez; el senador Marcelo Berthet; la ex intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; el ex intendente de Federal, Gerardo Chapino; y Alvaro Gabas; entre otros.

Otros, como Juan José Bahillo, saludaron la visita del ministro, pero prefirieron dejar pasar para “evitar quedar pegado en la interna de la provincia de Buenos Aires”.

El encuentro será una aproximación de lo que tiene un espacio peronista que parece estar más lejos de la ex presidenta y su hijo, que otros.

Fuente: Página Política.