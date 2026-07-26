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Política POLÍTICA

"Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas, es un error político generar un conflicto con Lula"

En una publicación en la red social X, el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, criticó que el gobierno se involucre en el proceso electoral de Brasil y la agresión al presidente Lula.

26 Jul, 2026, 15:05 PM
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“Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como @LulaOficial es una torpeza atacar a su presidente”, manifestó.

 

En esa línea, el legislador sostuvo que “Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina, a junio de 2026 acumula el 14% del destino de los productos que Argentina vende al mundo”.

 

“La Argentina, la industria argentina y el trabajo argentino están por sobre cualquier alineamiento político de los dirigentes de turno en nuestro país”, expresó.

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