"Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas, es un error político generar un conflicto con Lula"

“Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como @LulaOficial es una torpeza atacar a su presidente”, manifestó.

En esa línea, el legislador sostuvo que “Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina, a junio de 2026 acumula el 14% del destino de los productos que Argentina vende al mundo”.

“La Argentina, la industria argentina y el trabajo argentino están por sobre cualquier alineamiento político de los dirigentes de turno en nuestro país”, expresó.

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