"Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas, es un error político generar un conflicto con Lula"

26 Jul, 2026, 15:05 PM
“Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como @LulaOficial es una torpeza atacar a su presidente”, manifestó.
En esa línea, el legislador sostuvo que “Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina, a junio de 2026 acumula el 14% del destino de los productos que Argentina vende al mundo”.
“La Argentina, la industria argentina y el trabajo argentino están por sobre cualquier alineamiento político de los dirigentes de turno en nuestro país”, expresó.
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