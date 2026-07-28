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Política FALLECIMIENTO

Encontraron sin vida en su vivienda al concejal paranaense Darío Báez

El edil fue hallado este martes después de ausentarse sin aviso a una sesión del cuerpo legislativo. Integrantes del Concejo Deliberante confirmaron el fallecimiento, mientras se aguarda información oficial sobre las circunstancias del hecho.

28 Jul, 2026, 16:47 PM
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El concejal de Paraná Darío Báez fue hallado muerto este martes en una vivienda familiar. La noticia causó conmoción entre los integrantes del Concejo Deliberante, quienes habían advertido su ausencia durante la sesión prevista para esta jornada.

 

El edil no se presentó al recinto ni informó previamente que faltaría, como establece la práctica administrativa del cuerpo. Ante la falta de novedades, autoridades legislativas se comunicaron con uno de sus familiares para intentar localizarlo.

 

Posteriormente, un hermano del concejal se dirigió hasta la vivienda donde residía y lo encontró sin vida. Fuentes del Concejo Deliberante confirmaron el fallecimiento, mientras se aguardaba la intervención de las autoridades correspondientes, según informó el medio Entre Ríos Ahora.

 

Las circunstancias serán investigadas

 

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la causa de la muerte de Darío Báez. Por ese motivo, cualquier hipótesis deberá quedar supeditada a las actuaciones y a los informes de los organismos intervinientes.

 

Tampoco se comunicaron detalles sobre las medidas adoptadas en el lugar del hallazgo. La información conocida durante las primeras horas surgió de fuentes vinculadas con el cuerpo legislativo municipal.

 

Su trayectoria en el Concejo Deliberante

 

Darío Báez había ingresado al Concejo Deliberante de Paraná como representante de La Libertad Avanza junto con Romina Todoni. Posteriormente, se distanció del espacio y reorganizó su representación dentro del cuerpo.

 

En marzo de 2025 conformó un bloque propio y estableció un interbloque con el oficialismo municipal. Desde entonces continuó participando de las sesiones y de las comisiones legislativas.

 

Fuente: El Once

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FALLECIMIENTO ESTE MARTES HALLAZGO

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