Agenda histórica, obras viales y salud mental, ejes de la reunión de gabinete

El encuentro semanal tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná, donde los presentes analizaron la conmemoración de la batalla de Caseros, rescatando el aporte de Entre Ríos a la organización nacional y tomando el compromiso de defender y difundir esta herencia, tal cual lo desatacó el gobernador en el acto de la víspera.

"Hicimos un balance del acto de conmemoración de la batalla de Caseros, que fue una jornada muy provechosa, que reivindica la figura del general Justo José de Urquiza", agregó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, al referirse a la actividad.

El titular de la cartera sanitaria, vocero de la reunión, expresó que también se trató el plan de refacciones y reparaciones de la red vial provincial, "porque hay rutas que están en mal estado". A propósito, Blanzaco comentó que se debatió sobre el nuevo control de los pesajes en las rutas, "porque hay camiones que están con sobrepeso transitando las rutas que nos cuesta mucho esfuerzo mantener".

Por último, el titular de Salud se refirió a un tema que preocupa a la gestión gubernamental y especialmente al área a su cargo: el alto índice de suicidios que tiene la provincia. "Es un tema que venimos abordando desde la Dirección General de Salud Mental desde el año pasado, en trabajo conjunto con la Legislatura, el Ministerio de Desarrollo y el Consejo General de Educación. Vimos los planes orientados a la promoción y prevención, que implementaremos a lo largo del año para disminuir este flagelo, y aprovechamos para recordar la disponibilidad de la línea gratuita 135", finalizó.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos