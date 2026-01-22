Frigerio a Santilli: “Te llevas un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos”

Se lo dijo el gobernador Rogelio Frigerio al Ministro del Interior Diego Santilli en el marco de la conferencia de prensa que brindaron juntos en la Casa Gris. “Estamos convencidos de que a la Argentina y a este gobierno les tiene que ir bien para que le vaya bien a los entrerrianos”, agregó. Santilli se mostró se mostró optimista sobre la posibilidad de que la reforma laboral salga en febrero.

El mandatario agradeció la presencia del Ministro, a quien calificó como “un amigo” y destacó que en el encuentro que mantuvieron puntearon distintos temas de la provincia, cuestiones pendientes con el Gobierno Nacional y también se dialogó sobre la responsabilidad del ministro en impulsar las reformas que necesita la Argentina y que nuestra provincia viene acompañando desde el primer momento”.

Siembra y cosecha

“La cosecha requiere previamente una siembra. Nosotros venimos sembrando esta relación con el Gobierno Nacional desde el primer momento con convicción. Estamos convencidos de que a la Argentina y a este gobierno les tiene que ir bien para que le vaya bien a los entrerrianos, independientemente de cualquier especulación personal o electoral”.

“Esta cosecha que tenemos hoy es fruto de dos años de trabajar este vínculo. La llegada de Diego al gobierno ha facilitado las cosas por sus características personales y el vínculo que nos une, y esperamos que este 2026 sea un año de grandes proyectos y transformaciones en conjunto”, sostuvo Frigerio.

Antes de la ronda de preguntas el gobernador se dirigió a Santilli y le expresó: “Te llevás un apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos a los proyectos de reformas, en este caso al de modernización laboral”

Por su parte, Diego Santilli sostuvo que el presidente Milei “destaca a Frigerio como uno de los gobernadores que recibió una provincia con muchísimos problemas y la está sacando adelante” y resaltó que se trata de “un gobernador que siempre ha defendido el equilibrio fiscal y la baja de impuestos, valores que concuerdan con la visión nacional”.

“Me llevo una agenda extensa. Estamos trabajando en una auditoría para la Caja Jubilatoria que termina ahora en mayo. A partir de allí, habrá una readecuación de lo que la provincia recibe mensualmente. También seguimos de cerca la concesión de la Ruta 14, un tema central para la infraestructura y el desarrollo”.

“A nivel nacional, tras lograr el equilibrio fiscal y el crecimiento en estos dos años, el gran desafío es generar trabajo formal. La modernización laboral que planteamos apunta a ese 50% de trabajadores que está en la informalidad, sin quitar derechos a los que ya los tienen”.

“No generamos trabajo formal neto en el país desde hace 15 años”, sostuvo y destacó que siente que la mayoría de los legisladores tiene “un espíritu reformista”, por lo que se mostró optimista en relación a la posibilidad de que la reforma laboral salga en el mes de febrero.

“De 23 millones de argentinos en edad de trabajar, 6 millones tienen empleo privado formal y tres millones en el Estado. Hay 14 millones en la informalidad total, sin salud, vacaciones ni aguinaldo. El desafío es darles derechos a ellos para generar formalidad”, apuntó.(APFDigital)