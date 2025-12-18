 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Política POLÍTICA

Reforma laboral: el Gobierno cambia el proyecto original y posterga su debate para febrero

Dejará para una segunda etapa su reforma más ambiciosa. "Ha sido el pedido de muchos sectores", explicó Patricia Bullrich. "Ahora empieza otro partido", plantearon desde la CGT.

18 Dic, 2025, 20:31 PM

Tampoco en el Senado el Gobierno pudo concretar su estrategia legislativa al pie de la letra: luego de una extensa jornada de expositores informativos en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de reforma laboral, anunció que prorrogará su tratamiento en sesión para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en febrero del 2026, cuando su objetivo inicial era obtener una media sanción la próxima semana.

 

"Vamos a firmar un dictamen abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero", explicó Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, en medio del Plenario legislativo en conjunto con la Comisión de Presupuesto que trabajaba para apurar el dictamen. "Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre", agregó la exministra, que explicó que esa fecha se destinaría a la votación del proyecto de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal sancionadas por la madrugada en Diputados.

 

Aún así, Bullrich explicó que iban a firmar un dictamen "como criterio de cierta certeza", aunque su borrador final aún no se ha difundido públicamente. "Es bueno que se prorrogue el debate y que no se cierre tan express como se venía intentando y que se escuche", destacó el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria), aunque se lamentó porque "el dictamen no recoge ninguna observación ni ningún planteo, siquiera lo que ustedes consideraron aceptables".

 

Ahora el plan del Gobierno es alcanzar dictamen del proyecto de Presupuesto 2026 este viernes 19 de diciembre a las 10 horas, en una reunión de comisiones. A partir de allí, precisarían aprobar la iniciativa en el Senado en los cinco días hábiles que le restan, considerando que su propuesta original no logró avanzar en Diputados tras la caída de un capítulo completo. En caso de que no pueda hacerlo en lo que queda del año, Casa Rosada debería tomar la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 por un período de tiempo más.

Fuente: (APFDigital)

Temas

POLÍTICA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Política

Te puede interesar

Teclas de acceso