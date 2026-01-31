Legisladores peronistas reiteraron el pedido de reunión con Frigerio

El senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet, volvieron a solicitar formalmente una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio a fin de abordar la reforma laboral que impulsa el gobierno y que entienden generará un “perjuicio económico para nuestra provincia””.

En la presentación efectuada este viernes, los legisladores nacionales del peronismo reiteraron “el pedido de audiencia oportunamente formulado mediante nota de fecha 5 de enero del corriente año, que a la fecha no ha tenido respuesta, y cuyo contenido entendemos reviste una gravedad institucional y fiscal significativa para la provincia de Entre Ríos”.

"Como fuera oportunamente expuesto, el proyecto de ley denominado ‘Modernización Laboral’, actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación y que ya cuenta con dictamen favorable, encontrándose próximo a ser tratado en sesión extraordinaria en la Honorable Cámara de Senadores, incorpora en su artículo 191 una modificación sustancial en la escala del Impuesto a las Ganancias de las sociedades, reduciendo las alícuotas aplicables a los tramos de mayor facturación”, apuntaron.

En ese sentido, sostienen que “la modificación implica una merma significativa en la recaudación del tributo, con impacto directo sobre los recursos”.

“En este contexto, y atendiendo a la responsabilidad institucional de resguardar los recursos de Entre Ríos, consideramos imprescindible mantener una reunión política con su persona, a efectos de conocer su posición frente a este proyecto y analizar en conjunto posibles estrategias o alternativas que eviten o mitiguen el perjuicio económico para nuestra provincia”, consignaron.

Finalmente, los legisladores manifestaron su “disposición al diálogo y al trabajo conjunto, y quedamos a la espera de una respuesta que permita coordinar fecha y horario para el encuentro solicitado”.