La agenda de Bordet, en reunión con Frigerio. “Un diálogo natural y saludable”

Además un proyecto de ley: incremento de regalías de Salto Grande, retomando iniciativa de Frigerio siendo diputado nacional.

El diputado nacional Gustavo Bordet concurrió este mediodía a Casa de Gobierno para la reunión a la que fue convocado por el gobernador Rogelio Frigerio.

“Fue un encuentro en el marco de un diálogo institucional que considero natural y necesario. Es una práctica saludable entre quienes hemos tenido responsabilidades de gestión, basada en el respeto y en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta nuestra provincia”, expresó Bordet luego de la reunión.

Según supo Página Política, el exgobernador llevó apuntada una serie de temas de su interés: obra pública, cesantías de empleados municipales de Concordia, Caja de Jubilaciones y los cambios que se plantean. También, la reforma laboral que será asunto a abordar con todos los diputados nacionales del peronismo que habían solicitado un encuentro con Frigerio, fundamentalmente a raíz de la disminución en la coparticipación que se incluye en el proyecto oficial.

Con relación al sistema previsional, Bordet afirmó que “cualquier abordaje o posible reforma de la Caja de Jubilaciones debe contar con el acuerdo de los trabajadores, que son quienes aportan día a día al sistema”. “Sin el consenso y la participación activa de quienes sostienen el sistema, no hay reformas que puedan considerarse legítimas ni duraderas”, afirmó el diputado que en la reunión puso de manifiesto sus críticas al rumbo de la gestión de Javier Milei.

Finalmente, Bordet le presentó a Frigerio dos proyectos que impulsa en la Cámara de Diputados de la Nación. Por un lado, la previsión de un incremento de las regalías por Salto Grande, iniciativa que toma como base una propuesta de Frigerio cuando era diputado nacional. Además, hay otras ideas de interés para la provincia, en torno a infraestructura portuaria y a la conexión vial entre Brazo Largo y Nueva Palmira sobre la que se busca la declaración de interés público.

