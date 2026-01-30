Martín Ayerbe: “Hay que refundar el movimiento nacional”

En RADIO MÁXIMA, Ayerbe dijo que “hay que retomar los principios rectores del movimiento nacional Justicialista para ligarlo al movimiento nacional de todos los argentinos”, y remarcó el valor de “volver a Dios, patria y familia”.

"No vamos hacia el pasado, venimos desde el pasado. Sabiendo quienes somos, podemos pronosticar quienes seremos, pero por eso tenemos que volver a nuestra cultura nacional. La soberanía política está hackeada, la independencia económica se ha perdido totalmente, la justicia social ya no reina en el país. La cuarta bandera del peronismo que es el culturalismo nacional está en el corazón de cualquier argentino", comentó Ayerbe.

Martín Ayerbe

"Lo que hay que combatir es esta falsa idea liberal de lo viejo y lo nuevo, hay que comprender que las cosas son vigentes o no. Desde la vigencia podemos discernir, estos brutos liberales no van a plantear una iglesia moderna", agregó el dirigente.

"Evidentemente alguien lo votó, el pueblo argentino se está retirando de la vida política del país. El 30% del país votó a Milei, el otro 30% votó a esto que se auto percibe peronismo", dijo Ayerbe sobre el panorama actual político.