Adrián Fuertes presidirá la Liga de Intendentes del PJ

La Liga de Intendentes del PJ se reunió en la localidad de Maciá y definió nuevas autoridades. La presidencia quedó a cargo del intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, acompañado por una mesa de conducción integrada por Rosario Romero (Paraná) José Lauritto (Concepción del Uruguay), Adriana Meza Torres (Los Conquistadores), Isa Castagnino (Victoria) y Julio Pintos (Pueblo Liebig).

Además se consensuó que Damian Arévalo (Feliciano) y Gustavo Bastián (San José) se sumen a la tarea en el vínculo con las autoridades partidarias.

Datos sobre la reunión en Maciá

La reunión se llevó a cabo en la capital de la miel, donde el intendente Ariel Müller y el senador Juan Diego Conti fueron los anfitriones. Entre los temas tratados, se abordó la disminución de los aportes de la coparticipación nacional y provincial; las reformas a la ley previsional, el endeudamiento tomado por el gobierno provincial, los fondos de libre disponibilidad enviados por el Gobierno nacional a la provincia y la no transferencia a los municipios y la necesidad de transparentar el envío por parte de la Provincia de fondos para atender contingencias de índole social.

En otro punto de la reunión, se acordó apoyar la constitución de una liga de concejales del PJ que trabaje mancomunadamente con municipios y comunas.

Qué dijo el nuevo presidente

“Hemos decidido una dinámica de trabajo sinérgica entre los bloques legislativos, tanto de Senadores como Diputados y la Liga ampliada también con comunas y juntas de gobierno para hacer una masa crítica de trabajo, de opinión, de formulación de propuestas y todo con la participación del consejo provincial del partido justicialista”, indicó Fuertes al término del encuentro.

“Tenemos el desafío de gobernar en una economía complicada, donde al caerse el consumo de los argentinos, lo que se está viendo es una caída de la coparticipación lo que impacta directamente sobre todo en aquellos pequeños municipios que no tienen una recaudación propia y desde la Liga vamos a representar, gestionar, dialogar y sentarnos con las autoridades para mejorar las condiciones, ya que somos los intendentes, la primer ventanilla de reclamo de todas las sociedades”, concluyó el intendente de Villaguay.

Se definió que las siguientes reuniones se llevarán a cabo en abril en Hernández y Concepción del Uruguay.

Fuente: Uno Entre Ríos