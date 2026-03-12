 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política TRABAJADORES

Trabajadores de Ater se declararon "en estado en alerta ante descuentos para pagar nuevos contratados"

Se realizó hoy una asamblea en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater) “para rechazar la iniciativa de las autoridades del organismo de descontar el sueldo de los trabajadores de planta para pagar nuevos contratados por esta administración”

12 Mar, 2026, 18:33 PM

En el encuentro se realizó en la Casa Central de la Ater, donde no se encontraba el Director Ejecutivo, Jesús Korell, ya que partió rápidamente en un vuelo a Buenos Aires desde Sauce Viejo.

 

Durante la jornada, se discutió “la propuesta del director ejecutivo de Ater, Jesús Korell, quien resolvió descontar a los trabajadores de planta su sueldo para pagar 16 contratos de nuevos agentes”, contaron a esta Agencia empleados del organismo.

 

La medida “también fue rotundamente rechazada en oficinas de Concepción del Uruguay, Concordia, La Paz, Villaguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Basavilbaso y Bovril”, indicaron.

 

En ese sentido, apuntaron que “hay un fuerte malestar por la iniciativa de Korell, por lo que se aprobó un estado de alerta y si el gobierno continúa con esta posición se realizarán asambleas permanentes, con afectación de atención”.

 

AIM Digital

TRABAJADORES ENCUENTRO ENTRE RÍOS ATER

