La Región Centro planteó en Expoagro su defensa del biodiesel argentino

La postura conjunta busca proteger un mercado de hasta 400 millones de dólares anuales y miles de empleos vinculados a la cadena productiva.

De la jornada Región Centro: el biodiésel como motor de futuro, participaron los ministros de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y sus pares de Santa Fe, Gustavo Puccini; de Córdoba, Sergio Busso; y el correntino Walter Chávez. En ese marco se sumó Atilio Benedetti, como flamante titular del Ente Región Centro de Entre Ríos.

El tema de la agenda que disparó el encuentro fue el análisis de la Unión Europea que, de prosperar, impediría a la Argentina exportar biodiésel. Bernaudo llevó la discusión al terreno productivo: "Se trata de cadenas de valor, y son esas cadenas las que sufren. En un momento en que el petróleo está complicado, el biodiésel argentino en Europa es un jugador importante. Hasta el productor más chico de soja se ve afectado".

"Lo vemos como un problema que afecta a toda la cadena de valor de la soja", dijo el ministro. Y remató al indicar que "el biodiesel está integrado a la producción de alimentos. Esta media va contra el espíritu de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea. Este tema no tiene banderas políticas o límites provinciales".

El foro representó la primera intervención oficial de Atilio Benedetti como titular del Ente. En ese contexto, el funcionario aportó que "hace dos años que la integración y la generación de políticas públicas desde la Región Centro son una regla de nuestro gobernador Rogelio Frigerio y sus colegas de Santa Fe y Córdoba. Me sumo a los equipos de Entre Ríos para trabajar en ese sentido".

Puccini sumó que "estamos acá con las cámaras, el sector privado, los productores y las Bolsas de Comercio, porque esta defensa es colectiva". Busso sumó su mirada: "Poner la preocupación en agenda ya es un paso enorme, y el acompañamiento del sector privado es clave. Queremos la apertura económica y que se reconozca la competitividad de nuestro biodiésel".

El presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, señaló: "Esto va más allá de nuestra industria: afecta a toda la cadena. La fuerza de la Región Centro es fundamental en este proceso". El director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Servio, advirtió: "Celebramos dar visibilidad a un tema tan importante. Hoy lo que encontramos son cuestiones comerciales sin fundamentos técnicos".

Por su parte, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, celebró: "Primero quiero felicitar por estar todos en una mesa buscando soluciones. Entendemos que esta problemática nos compete a todos". Los ministros remarcaron que detrás de cada tonelada exportada hay innovación y arraigo.

