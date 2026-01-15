 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale Salud

Se realizó un abordaje integral de cuidado y prevención en las Colonias Municipales

Promotores de salud y personal de enfermería acompañan de manera permanente las actividades, garantizando prevención, atención y bienestar en cada espacio de las colonias municipales.

15 Ene, 2026, 19:09 PM

En el marco de las Colonias Municipales 2026, el Gobierno de Gualeguaychú refuerza su política de cuidado integral a través de la presencia constante de equipos de salud en los distintos espacios donde se desarrollan las propuestas destinadas a niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Esta acción permite acompañar de manera cercana el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas y educativas, priorizando la salud y el bienestar de todos los participantes.

 

Durante cada jornada, promotores de salud y personal de enfermería forman parte del funcionamiento cotidiano de las colonias, brindando atención primaria, orientación y acompañamiento ante cualquier situación que lo requiera. Su presencia garantiza una respuesta inmediata frente a eventualidades, así como un seguimiento permanente del estado de salud de quienes participan, contribuyendo a generar entornos seguros y cuidados.

 

Además de la atención sanitaria, el equipo de salud desarrolla acciones de promoción y prevención, orientadas a fomentar hábitos saludables desde una mirada integral. Estas tareas incluyen recomendaciones sobre hidratación, alimentación adecuada, cuidado personal, prevención de enfermedades estacionales y la importancia de incorporar rutinas saludables, adaptando los mensajes a cada grupo etario.

 

La intervención de los promotores de salud también se articula con los equipos educativos y deportivos de las colonias, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario y permitiendo una mirada integral sobre cada participante. Esta articulación favorece la detección temprana de situaciones que requieren acompañamiento específico y promueve una atención más cercana y personalizada.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

Salud

