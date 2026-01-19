Santiago, el camionero accidentado, será operado en el Hospital Centenario

Anita Martín, la pareja de Santiago y madre de un hijo en común de 6 años, dijo en RADIO MÁXIMA que se espera una intervención quirúrgica en breve, y remarcó que “Santiago quiere seguir viviendo”. Destacó que “el apoyo que estamos recibiendo es impresionante”.

"El viernes nos comentaron que este doctor había contactado a otros de Paraná y del Hospital Italiano, para ver como proceder. El medico nos dijo que después de hablar con todos los otros doctores, le dieron el ok para poder operarlo en Gualeguaychú, y de la manera que el había previsto. Iban a tratar de salvar la pelvis y una pierna rota, es lo más complicado que tiene. Estamos en lista de espera", comentó su pareja.

"Lo que estamos viviendo es una incertidumbre, al principio nos dijeron que tenían que actuar dentro de las 72 hs después del accidente, luego en un lapso de hasta diez días, y ahora pasaron los diez días y nos dicen que no hay problema que se haya pasado de ese tiempo, que pueden hacerlo en el momento que sea", dijo Anita sobre el tiempo de operación.

"Es para super valorar su estado anímico, ha tenido sus momentos porque es difícil ,pero siempre trata de estar con una sonrisa. Mi hijo de 6 años siempre le busca el lado positivo, y trata de decirle que se va a sanar y que va a salir adelante. Cuando nos cambian tanto los tiempos y los partes médicos nos gana la desesperación, si nos afecta a nosotros imagínate a el", agregó.