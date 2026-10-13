La tendencia a la baja del río Uruguay continuará en las próximas horas

Parte diario emitido por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM)

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a través del Área de Hidrología, difundió este martes 13 de octubre, un nuevo comunicado con la situación del río Uruguay y del embalse.

Detalles

Según el parte, el aporte registrado durante las últimas 24 horas fue de 18613 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 17424 (m³/s)

En cuanto al nivel del embalse, el informe precisó que a las 8 de este martes, se ubicaba en 32.61 metros. Asimismo, el organismo informó que el nivel tenderá a ascender hasta los 33,50 metros.

El comportamiento previsto del caudal

Para las próximas horas, la Comisión Técnica Mixta estableció una previsión sobre el volumen de agua que será evacuado desde la represa. Desde el organismo se indicó que este comportamiento podrá variar de acuerdo con la evolución de las condiciones hidrológicas.

El parte señaló que “hasta la hora 15:00 de mañana, el caudal medio diario evacuado variará entre 17.000 y 16.500 m³/s”.

En relación con el estado de las instalaciones, el comunicado de Salto Grande informó que los vertederos permanecen abiertos, mientras la situación continuará siendo monitoreada por el área de Hidrología del complejo binacional.

Los niveles previstos para Concordia y Salto

El organismo también comunicó las cotas máximas que se esperan en los puertos de Concordia y Salto, en función del comportamiento previsto para el río Uruguay durante el período informado.

Para el puerto de Concordia, la Comisión Técnica Mixta estableció una cota máxima de 11,30 metros. Estos valores corresponden al rango previsto para las próximas horas.

En tanto, para el puerto de Salto se indicó una cota máxima de 11,60 metros. Los valores forman parte de la previsión hidrológica difundida este martes por el organismo.

Parte diario

Desde Salto Grande recordaron que el comunicado hidrológico es emitido diariamente y contiene información sujeta a las condiciones que se registren en la cuenca y en el embalse.

La Comisión Técnica Mixta aclaró que “este comunicado que se emite diariamente, puede ser variado por razones imprevistas o emergencias en cualquier momento”. Por ese motivo, los valores informados deben considerarse dentro del seguimiento permanente de la situación.

Asimismo, el organismo indicó que se podrá acceder a una versión actualizada del comunicado mediante las dependencias de Prefectura correspondientes.

Fuente: Diario Río Uruguay